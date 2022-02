Patryk Vega mówi, że nakręci swój ostatni polski film. Ma nowy plan

Choć filmy Patryka Vegi zbierają gorzkie recenzje, reżyser doskonale wie, jak je sprzedać. Każda jego produkcja przyciąga przed ekrany mnóstwo widzów. A filmy produkuje w szalonym tempie – co roku do kin trafia kilka. Choć pandemia dała się we znaki i jemu, nic nie wskazuje na to, by interes przestał mu się opłacać. Mimo to Vega zapowiedział, że zrealizował już ostatni swój polski film. Ma na siebie inny plan.