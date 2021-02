Pfeiffer 44 lata temu. Jako nastolatka została miss

Był rok 1978. To wtedy wybory miss kalifornijskiego hrabstwa Orange otworzyły Michelle Pfeiffer drzwi do kariery. Póki co jeszcze nie w aktorstwie, a w modelingu, ale stamtąd na plan filmowy było już blisko. Gdy szczuplutka miss miała 20 lat, zaczęła naukę aktorstwa. Wkrótce zadebiutowała w serialu "Fantastyczna wyspa", później był "Dom Delta" i kilka innych ról w tasiemcach.