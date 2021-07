Piotr Woźniak-Starak żył intensywnie. Zostawił po sobie ważną spuściznę

Zaczynał od reklamy

Nie wszyscy mogą wiedzieć, że zanim dołączył do świata filmu, Woźniak-Starak próbował swoich sił w reklamie. W 2005 r., po spędzeniu 11 lat za granicą, wrócił do Polski i podjął pracę w jednej z warszawskich agencji reklamowych. Jednak myślami był gdzie indziej – marzyło mu się, by zostać producentem filmowym. Jak informowała "Viva", miłością do kina zaraził go ceniony polski reżyser, Janusz Morgenstern.