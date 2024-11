Pokonał "Władcę Pierścieni". Numer jeden w blisko 100 krajach

Widzowie wystawiają hiszpańskiej produkcji wysokie oceny. Podoba się nawet zmęczonym matkom. "To pierwszy film, który od ponad roku przykuł moją uwagę. Co za fajna niespodzianka. Książkę czytałam mniej więcej w 2017 roku. Zdałam sobie sprawę, że oglądam adaptację, gdy zobaczyłem kota. (…) Moja ocena filmu to 5/5. Idealny tytuł dla zmęczonej mamy, która szukała czegoś, co zapewni chwilę oddechu i dobrej zabawy przy popcornie" – napisała jedna z fanek "Apokalipsa Z: Początek końca".