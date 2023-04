Północny chłód. Poznaj DNA skandynawskiego kina

Skandynawscy Romeo i Julia

Skandynawia to podobno najlepsze kraje do życia. Co roku w światowych rankingach kilka z nich zajmuje co najmniej dwa czołowe miejsca, a reszta mieści się w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, na tej szczęśliwej, choć zimnej i ostrej północy Europy powstają najbardziej drapieżne, okrutne oraz przełamujące tabu i obawy widzów kryminały. To skandynawski paradoks. Być może wynikający z surowego klimatu, dziedzictwa drapieżnych Wikingów czy ścisłych związków z naturą. Scenariuszom sprzyjają także… niewielka gęstość zaludnienia (domy na odludziu to standard), a co za tym idzie samotność, nuda i brak społecznej kontroli tego, co się w takich miejscach dzieje. Nadzór pojawia się dopiero wtedy, gdy zdarzy się zbrodnia. A o tę nietrudno. Co jeszcze Skandynawowie kochają w kryminałach? Długie noce, zimno, śnieg i ogromne poczucie bezpieczeństwa, spowodowane idealnie skrojonym ustrojem społecznym, prawdopodobnie sprawiają, że potrzebują odrobiny grozy i mroku.