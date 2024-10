Popławska i Kalita są razem od ponad 20 lat. Aktorka nie jest jego pierwszą żoną

Aleksandra Popławska i Marek Kalita poznali się w 2000 roku w Teatrze Rozmaitości, gdzie ona została ściągnięta zaraz po studiach we Wrocławiu przez Grzegorza Jarzynę, a on był już tam gwiazdą. Dzieliło ich 18 lat, a łączyło wszystko inne. Oboje pochodzą z Zabrza, chodzili do tej samej szkoły muzycznej i mają wspólne pasje. Szybko zdecydowali, że chcą iść przez życie razem. Mimo iż są parą od ponad 20 lat, ślub wzięli dopiero w 2023 roku. Nie był to pierwszy raz w życiu Kality.