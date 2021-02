Poznaliśmy oscarowe shortlisty. Zabrakło polskiego kandydata

Na liście walczących o nominację do Oscara filmów międzynarodowych zabrakło polskiego kandydata " Śniegu już nigdy nie będzie " w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Za to o słynną statuetkę dalej walczy " Szarlatan " Agnieszki Holland, który reprezentuje Czechy.

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Jak pisaliśmy wcześniej , o Oscary 2021 mogły ubiegać się też dokument "Lekcja miłości" oraz animacja "Zabij to i wyjedź z tego miasta". Pierwszy z nich nie znalazł się na skróconej oscarowej liście, drugi ma jeszcze na to szanse - kategoria pełnometrażowego filmu animowanego nie została jeszcze wyselekcjonowana.

Spośród nieanglojęzycznych produkcji o Oscara będą walczyć: współfinansowana przez PISF "Aida" (Bośnia i Harcegowina), "Na rauszu" (Dania), "My dwie" (Francja), "Nadzieja" (Norwegia), "Agent kret" (Chile), "Płacząca kobieta" (Guatemala), "Lepsze dni" (Hong Kong), "Kolektyw" (Rumunia), "Drodzy towarzysze!" (Rosja), "Dzieci słońca" (Iran), "Już mnie tu nie ma" (Meksyk), "A sun" (Tajwan), "Noc królów" (Wybrzeże Kości Słoniowej), "The man who sold his skin" (Tunezja).