Raczek ostro uderzył w "Chłopów". Reżyserka nie czekała z ripostą

"Chłopi" trafią do polskich kin 13 października. Co nie jest żadnym zaskoczeniem, krytycy już film widzieli i ocenili. Jednym z nich jest Tomasz Raczek, który nie był szczególnie zachwycony tym, co obejrzał. Stwierdził, że malarski język "Chłopów" jakościowo bardzo różni się od tego, co można oglądać w produkcji "Twój Vincent", gdzie historię również przedstawiono za pomocą obrazów.