"Radical Move". Rzucili wszystko, by rozwijać się według wytycznych Polaka. Z dnia na dzień zapadła druzgocąca decyzja

Zebrany przez dokumentalistki materiał pozwolił na ukazanie niemal pełnej drogi - od eskapistycznych przeżyć widowni podczas oglądania oposu "The Living Room", po praktyki w Workcenter, aż do nagłego zamknięcia ośrodka po 35 latach funkcjonowania i rozmów z artystami po powrocie z wieloletnich warsztatów do swoich krajów. Wyrwanie ich z wcześniejszej rzeczywistości głęboko odbiło się na ich poczuciu tożsamości i doprowadziło do życiowego zagubienia. Nie można jednak pokusić się o prosty wniosek, że ich praca była bezowocna. Raczej znów wymaga odniesienia do słów Grotowskiego o tym, że nie da się uniknąć zła i złych ludzi wokół, trzeba doskonalić w sobie narzędzia, by zwalczyć działanie mrocznych sił.