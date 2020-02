Raphael Coleman nie żyje. Dziecięcy aktor miał 25 lat

Raphael Coleman był dziecięcym aktorem, który zaliczył głośny debiut w "Niani" u boku Colina Firtha i Emmy Thompson. O śmierci mężczyzny poinformowała jego matka, sugerując, że przyczyną był nieszczęśliwy wypadek.

Liz Jensen napisała na Twitterze, że Raphael Coleman zmarł robiąc to, co kocha. Do wpisu dołączyła klip, na którym Coleman biega i tańczy na terenie opuszczonego centrum handlowego. Nieoficjalnie wiadomo, że 25-latek zmarł po upadku w czasie biegu.