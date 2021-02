Rebel Wilson kiedyś grała w tenisa. Wyglądała zupełnie inaczej niż teraz

Rebel Wilson, tak jak wcześniej Adele , przechodzi ostatnio spektakularną metamorfozę. Aktorka komediowa do tej pory słynęła nie tylko z humoru , ale także charakterystycznego wyglądu – przed wszystkim pełnej figury, która łamała stereotyp, jakoby aktorki musiały wyglądać idealnie i wpisywać się w dominujący kanon piękna. Gwiazda „Pitch Perfect” ujmowała tym, że potrafiła podchodzić do siebie z dystansem.

Jednak teraz aktorce zostaje już tylko talent do rozśmieszania innych. Bo Rebel mocno schudła. Niedawno przyznała, że osiągnęła wagę 75 kg . Ale na tym nie zamierza poprzestać w swojej walce o smukłe ciało i lepsze samopoczucie. Wilson wciąż ciężko trenuje. Do tej pory udało się jej schudnąć około 27 kg.

Największe metamorfozy gwiazd

To wszystko sprawa, że wygląda dziś jak zupełnie inna osoba. Ta zmiana jest jeszcze bardziej radykalna, gdy spojrzymy na jej najnowszy post na Instagramie. Aktorka pokazała zdjęcie z czasów młodości. Widzimy ją w trakcie gry w tenisa. "Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z moich początkowych wyborów zawodowych było zostanie profesjonalnym tenisistą... Skończyło się na tym, że byłam o wiele za niska (i też niezbyt dobra), ale o rany, uwielbiałam być bestią na boisku!" – napisała.

Akurat miłość Wilson do tenisa jest dobrze znana – aktorka była widziana nieraz na meczach i wiadomo, że koleguje się z czeską tenisistką, Karoliną Muchovą.

Dla porównania, poniżej można zobaczyć, jak Wilson wygląda dziś. Bez wątpienia gwiazda wykonała tytaniczną pracę. I przede wszystkim udowodniła samej sobie, że jak sobie obierze jakiś cel, to go osiąga. Przy okazji zauważyła też, że ludzie zaczęli ją traktować inaczej. – Teraz, gdy jestem w dobrej formie, ludzie oferują, że zaniosą mi zakupy do samochodu albo przytrzymują mi drzwi – powiedziała w jednym z wywiadów.