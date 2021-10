"Jeźdźcy sprawiedliwości". Reżyser obnaża: "Mężczyźni męscy z wyglądu są zazwyczaj małymi mięczakami"

Wymyślamy te szalone historie, bo nic się u nas nie dzieje. Branża filmowa w Danii jest inna niż na przykład w Niemczech czy innych państwach, bo jesteśmy małą społecznością. Czytam 15 różnych duńskich scenariuszy w roku i inni scenarzyści robią to samo, mając wśród tekstów moje scenariusze. Wszyscy się znamy. I odkryliśmy, że jeśli jedno z nas zrobi świetny międzynarodowy film, to my wszyscy z tego korzystamy. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją. Właściwie to uważam, że to sprawia, że jesteśmy naprawdę silni. To dobre środowisko. Ale też nie chcę być naiwnym - wiem, że może to wynikać z tego, są spore fundusze przeznaczone na produkcje.