"Chce mi się wyć". Rosjanin pisze o bestialstwie w Buczy

"Sam ponoszę winę za to, co dzieje się w Ukrainie. Czy ty ponosisz winę? Decyzja należy do ciebie" – napisał reżyser, który zaapelował do rodaków, by byli "Narodem, a nie Populacją". Różnica polega na tym, że "Naród ma kompas moralny, podczas gdy Populacja nie może go mieć a priori. Ukraińcy zachowują się jak Naród".