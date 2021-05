Kina będą otwarte wcześniej? Decyzja rządzących wywołała totalny chaos

- My nie wybrzydzamy - komentuje Magda Renk z gdańskiego kina Żak. - Cieszymy się, że kina jednak wcześniej uruchomiono, bo to oznacza m.in. pracę dla moich koleżanek i kolegów, którzy są zatrudnieni na umowy-zlecenia, a my mamy szansę zarobić pieniądze na organizację koncertów, które nie mają finansowania z dotacji.