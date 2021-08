Rzucił wyzwanie legendzie. Tom Cruise może zacząć się bać

Jej założycielem był słynny amerykański producent muzyczny. Niewykluczone, że natchnieniem, które skłoniło go do wyłożenia sporych pieniędzy na "Wywiad z wampirem" (60 mln dol.) był fakt, że Lestat budzi się w latach 80. ubiegłego wieku, z ponad 50-letniego snu, za sprawą muzyki rockowej. Nie było więc zapewne problemu z namówieniem zespołu "Gun's Roses" do nagrania na potrzeby filmu nowej wersji "Sympathy For The Devil".