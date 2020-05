"Wywiad z wampirem" powróci. Szykujcie się na nowe filmy i seriale

Nazwisko Anne Rice nie jest obce miłośnikom literatury grozy, zwłaszcza takiej, w której dominują czarownice i wampiry. Jej powieści z cyklu "Kroniki wampirów" czy "Dzieje czarownic z rodu Mayfair" cieszą się niesłabnącą popularnością, niestety autorka nie miała dotychczas szczęścia do ekranizacji. Teraz ma się to zmienić.

Jak donosi Collider, Anne Rice razem ze swoim synem sprzedali AMC Network ("Żywe trupy", "Braking Bad") prawa do ekranizacji łącznie 18 powieści ze wspomnianych cykli. Oznacza to, że nowy właściciel może swobodnie dysponować historiami i światami wykreowanymi przez Rice w takich bestsellerach jak "Wywiad z wampirem", " Królowa potępionych " czy "Wampir Lestat" przy produkcji nowych filmów i seriali.

- To było zawsze moim marzeniem – zobaczyć światy dwóch moich największych serii zjednoczone pod jednym dachem, by filmowcy mogli eksplorować rozległe i połączone uniwersum moich wampirów i czarownic. To marzenie stało się teraz rzeczywistością. A rezultatem jest jedna z najbardziej znaczących i emocjonujących umów w mojej długiej karierze – mówiła Anne Rice.

Co ciekawe, jeszcze w grudniu 2019 r. prawa do marki wykreowanej przez Rice należały do Hulu. Właściciel platformy streamingowej podobno już się szykował do nakręcenia serialu na motywach "Kronik wampirów", ale pół roku później wampiry i czarownice Rice znalazły nowy dom.