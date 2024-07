Będzie hit albo kit. Poprzeczka zwieszona została bardzo wysoko

Główny ciężar filmu spoczywa jednak na barkach reżysera i odtwórczyni głównej roli. Fade Alvarez już kilka razy udowodnił, że potrafi odnaleźć się w obcych franczyzach, realizując znakomity remake "Martwego zła", serial "Od zmierzchu do świtu" czy "Dziewczynę w sieci pająka". Natomiast Cailee Spaeny ("Priscilla", "Civil War") to młoda aktorka, która ma potencjał, by stać się godną następczynią Sigourney Weaver.