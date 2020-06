Sacha Baron Cohen znowu w akcji. Skompromitował wiec skrajnej prawicy

W sobotę 27 czerwca w Olympii w stanie Waszyngton około 500 osób zebrało się na wiecu zorganizowanym przez Washington State Three Percenters. Jedni nazywają tę grupę prawicową lub antyrządową organizacją paramilitarną. Członkowie Three Percenters (nazwa odnosi się do kolonistów, którzy chwycili za broń w walce o niepodległość Ameryki przeciwko Brytyjczykom) nie uznają się jednak za żadną bojówkę i zwracają uwagę na swoją działalność charytatywną. Sacha Baron Cohen skłania się ku tezie, że Three Percenters to napędzani nienawiścią rasiści, których trzeba publicznie wyszydzić.