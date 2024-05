Sam Neill o zmianie imienia. "To była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem"

Wyjaśnił, że imię Nigel, "od samego początku stawiało go w niekorzystnej sytuacji", bowiem narażony był przez nie na szykany w dzieciństwie. Prześladowcy przezywali go "Nigel bez przyjaciół". Co ciekawe, najlepszy kumpel aktora również miał na imię Nigel. On także nie posiadał się z radości z tego, jak nazwali go rodzice. Przyjaciele postanowili, że porzucą imię Nigel na rzecz popularnych imion z westernów.