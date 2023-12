Scena w "Ferrari" wywołuje emocje wśród widzów. "Ma być wstrząsająca"

To, co kocham najbardziej, to proces przygotowywania się do filmu i projektowania go kawałek po kawałku. To moment, w którym jako twórca masz w sobie najwięcej nadziei. Kocham samochody i rajdy, więc to oczywiście też był świetny element tej historii, ale przede wszystkim najważniejszy był dla mnie etap przygotowań.