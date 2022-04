"Ściema po polsku". Najgorszy polski film dekady. Powinno się go wycofać z obiegu

"Ściema po polsku", zdobywca Wielkiego Węża za najgorszy film na tegorocznym rozdaniu antynagród, zaczyna się od słów Friedricha Nietzschego, ale gdy czarna plansza z cytatem znika z ekranu, naszym oczom pokazuje się to, co tak naprawdę interesuje 64-letniego reżysera i aktora Mariusza Pujszo. To nie ponurzy niemieccy filozofowie, a młode dziewczyny w kusych strojach tańczące przy muzyce jak z amatorskiego pornola. I generalnie taki obraz pozostaje już do samego końca jego filmowych wypocin. Coś, co zostało "pomyślane" jako parodia robienia filmów, okazuje się niczym więcej niż zlepkiem mokrych fantazji dziaderskiego twórcy.