Sensacyjna pogłoska. Marcin Dorociński zagra z Tomem Cruise'em

Od wczoraj w polskich mediach krąży informacja, że Marcin Dorociński przebywa obecnie na planie filmu Christophera McQuarrie'a. Jeśli to prawda, co to mogłoby oznaczać? Sensacyjną wiadomość. McQuarrie kręci obecnie w Wielkiej Brytanii ósmą część "Mission: Impossible" z Tomem Cruise'em.