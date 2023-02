Sieklucka o walce Fabijańskiego. Krótka i stanowcza odpowiedź

Media rozpisują się o Fabijańskim także z innych względów. Aktora przyłapano w ubiegłym roku na schadzce z Anną-Marią Sieklucką. Oboje wymieniali się pocałunkami, co szybko uruchomiło plotki o romansie aktorów. Sieklucka jednak do tej pory nie była zbyt skora do wyznań w tej kwestii. W rozmowie z Plotek.pl gwiazda "365 dni" nie powiedziała niczego, co by rzuciło nowe światło na temat jej znajomości z Fabijańskim.