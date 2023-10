Śmierć Suzanne Somers. Podano dokładną przyczynę

Przez ostatnie 23 lata Suzanne Somers miała okresy remisji, potem nowotwór znowu się uaktywniał, ostatnio przed wakacjami. Był wyjątkowo agresywny. Teraz wiadomo, jak bardzo. Dziennikarze "The Blast" dotarli do aktu zgonu 76-letniej gwiazdy. Z dokumentów wynika, że rak piersi rozprzestrzenił się aż do mózgu. Dodatkowo Somers miała cierpieć na nadciśnienie i wodogłowie.