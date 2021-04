Smutny koniec legendy. Mark Pavelich miał 63 lata

W 2019 r. Mark Pavelich trafił do gazet jako sprawca sąsiedzkiej awantury. Były sportowiec zaatakował sąsiada, z którym wcześniej był na rybach i oskarżył o dosypanie mu czegoś do piwa. Pavelichowi postawiono szereg zarzutów, w tym napaści i posiadania nielegalnej broni, po czym trafił do ośrodka dla psychicznie chorych.