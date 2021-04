Spadek formy. Słabe recenzje czwartego sezonu kultowego serialu

Zdaniem recenzentów największy problem czwartej części serialu polega na tym, że fabuła dotarła do miejsca, za którym nie kryje się już żadna tajemnica. Główna bohaterka jest teraz przywódczynią rebeliantów i staje do otwartej walki z Gileadem. Jej działania determinowane są przez potrzebą sprawiedliwości i zemsty. W czwartym sezonie, przynajmniej w jego pierwszych odcinkach, widzowie otrzymują więc dość monotonną opowieść, w której "podręczna" krok po kroku demontuje znienawidzony system. Teoretycznie, powinniśmy czuć satysfakcję, oglądając jak June mści się na swoich oprawcach. I zapewne tak by było, gdyby "noc oczyszczenia" trwała przez 2-3 odcinki. Niestety, wygląda na to, że trwać będzie przez cały sezon.