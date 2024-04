Świetne recenzje. Film oparty na odtajnionych aktach brytyjskiego rządu

"The Ministry of Ungentlemanly Warfare" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia tajnej jednostki, która została powołana w 1939 roku z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla. Złożony z kryminalistów i renegatów oddział miał za zadanie zwalczać nazistów na frontach Europy i Afryki.