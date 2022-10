Syn Tima Rotha nie żyje. Cormac Roth miał zaledwie 25 lat

"Zdiagnozowano u mnie raka komórek zarodkowych w trzecim stadium. Od tamtej pory walczę z nim codziennie, robiąc wszystko, co mogę. Chemioterapia, leki, przeszczepy, transfuzje, operacje itd. Nazywa się Choriocarcinoma. Jest rzadki i zdołał wyprzedzić mnie o wiele kroków bez względu na to, co na niego rzucę. Zabrał mi połowę słuchu, 30 kg, moją pewność siebie i będzie kontynuował swoją morderczą ścieżkę, dopóki nie zdołam jakoś go zatrzymać i zabić. Ale to nie odebrało mi woli przetrwania, ani miłości do tworzenia muzyki. Jeszcze mnie to nie powaliło. […] Jest to emocjonalny rollercoaster, niepodobny do niczego innego" - napisał.