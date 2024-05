Zapowiada się prawdziwy horror. Zagrają Józefa i Maryję

FKA Twigs i Nicolas Cage – czy można wyobrazić sobie gwiazdy, które jeszcze bardziej nie pasują do ról biblijnych postaci? A jednak to właśnie one wcielą się w Maryję i Józefa. Bez względu na efekt finalny, "The Carpenter's Son" Lofty'ego Nathana zapowiada się jako jeden z najciekawszych projektów w ostatnim czasie.