Taylor Swift wygrała z Putinem. Została człowiekiem roku magazynu "Time"

Według szacunków analityków dochody z działalności gwiazdy w 2023 r. mają sięgnąć kwoty 4 mld dol. Tak "Time" uzasadnia swój werdykt: "Jako gwiazda popu znajduje się w elitarnym gronie, obok Elvisa Presleya, Michaela Jacksona i Madonny; jako autorka piosenek była porównywana do Boba Dylana, Paula McCartneya i Joni Mitchell. Jako bizneswoman zbudowała imperium warte, według niektórych szacunków, ponad miliard dolarów. A jako celebrytka - która z racji bycia kobietą jest analizowana pod kątem wszystkiego, od tego, z kim się umawia, po to, co nosi - od dawna przyciąga uwagę i wie, jak ją wykorzystać".