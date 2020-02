"The French Dispatch": Jest zwiastun najnowszego filmu Wesa Andersona

Do sieci trafił zwiastun najnowszego filmu Wesa Andersona "The French Dispatch". W obrazie znaleźli się m.in. Adrien Brody czy Saoirse Ronan. Produkcja ma trafić do kin za kilka miesięcy.

"The French Dispatch" trafi latem do kin (Materiały prasowe)

"The French Dispatch" to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami sprzed lat. Akcja toczy się we Francji w latach 50., gdzie amerykański dziennikarz chce otworzyć własną gazetę. Planuje pisać o rzeczach istotnych dla niego, ale nie będzie opowiadał o wolności pracy. Pewnego dnia dostaje list miłosny, który napędzi akcję filmu.

Reżyserem jest Wes Anderson. To dziesiąty film w jego karierze. W jednym z wywiadów przyznał, że do nakrecenia "The French Dispatch" zainspirowała go historia Harolda Rossa - założyciela tygodnika "The New Yorker", którego był wielkim fanem.

Występują m.in. Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Tilda Swindon, Bill Murray, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Saoirse Ronan, Kate Winslet i Adrien Brody.

Pokazano też plakat filmu. Jeden z internautów zauważył wiele podobieństw do okładki tygodnika "The New Yorker" z 1946 r.