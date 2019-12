To będą hity. Oto 10 filmów, które musisz obejrzeć w 2020 r.

Portal IMDb, największa baza filmowych informacji, przygotował listę kinowych tytułów, na które oczekują widzowie z całego świata. Dane zostały przygotowane na podstawie liczby odsłon poszczególnych tytułów, a rankingi aktualizowano co tydzień.

Tym razem obyło się bez zaskoczenia. "Ptaki Nocy" to film z Margot Robbie, która po raz kolejny wciela się w postać Harley Quinn. Premiera światowa zaplanowana jest na 5 lutego, w Polsce zaś pojawi się dwa dni później.

Na drugim miejscu znalazła się animacja o bohaterze znanym wszystkim maniakom gier video. "Sonic. Szybki jak błyskawica" to opowieść, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu.

Na ekranie zobaczymy przygody Sonika i jego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego (w tej roli wystąpi James Marsden). Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika (Jim Carrey), który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem. Premiera filmu na świecie odbędzie się 12 lutego, a 28 lutego zobaczymy jeża na polskich ekranach.

Na pozostałych miejscach znalazły się: "Nie czas umierać" , czyli kolejna cześć przygód o Bondzie z Danielem Craigem w roli głównej. Na piątym miejscu znalazła się "Czarna Wdowa" - film z udziałem największych gwiazd: Scarlett Johansson i Davidem Harbourem. Na szóstym miejscu uplasowała się "Mulan" . To opowieść o chińskiej wojowniczce, która przebrana za mężczyzna zaciąga się do cesarskiej armii, aby pomóc swojemu schorowanemu ojcu.

Na siódmym miejscu w zestawieniu znalazła się druga część przygód o amazonce imieniem Diana. "Wonder Woman 1984" wejdzie na ekrany kin w czerwcu 2020 r. W rolach głównych zobaczymy tych samych aktorów co w poprzedniej części, czyli Gal Gadot i Chrisa Pine'a.

"Diuna" (ósmy tytuł w zestawieniu) to ekranizacja prozy sc-fi Franka Herberta. Niewiele jeszcze wiemy o filmie, poza tym, że w głównej roli wystąpi Timothée Chalamet. Premiera przewidziana jest dopiero na grudzień 2020 r.

Na dziewiątym i dziesiątym miejscu pojawiły się odpowiednio: "King’s Man: Pierwsza misja" oraz dziewiąta część przygód "Szybkich i wściekłych". Jak widać najbardziej oczekiwane jest to, co znane. Widzowie kochają kontynuacje, dużo wartkiej akcji i bohaterów z krwi i kości. Twórcy odpowiadają na nasze potrzeby zapewniając rozrywkę na najwyższym poziomie i ... najgorętsze aktorskie nazwiska. Jedno jest pewne, jest na co czekać!