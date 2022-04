To koniec. Franciszek Pieczka długo zwlekał z podjęciem tej decyzji

Franciszek Pieczka to prawdziwy weteran polskiego kina, teatru i telewizji. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie (rocznik 1954) ma na swoim koncie ponad 120 ról. "Czterej pancerni i pies", "Quo Vadis", "Wesele", "Chłopi", "Potop", "Ziemia Obiecana", "Ranczo" - to tylko kilka produkcji, którymi Pieczka zdobył wielkie uznanie widzów. Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2018 r. i wygląda na to, że był to jego pożegnalny występ.