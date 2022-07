Wydali ponad 100 mln. Niektórzy już wróżą mu spektakularną klęskę

Producentom udało się także pozyskać do filmu hollywoodzkie gwiazdy. Są nimi Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page ("Bridgertonowie") oraz Hugh Grant. Wiadomo już także, że "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" kosztował ponad 100 mln dolarów, co stawia go w gronie najdroższych produkcji, które pojawią się w kinach w ciągu najbliższych miesięcy. Oczywiście do budżetu drugiej części "Avatara" nie ma co tu porównywać.