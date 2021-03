To zdjęcie Jandy mówi wszystko. Bardzo go ceniła

Polskie gwiazdy z koronawirusem. Lista jest coraz dłuższa

Wspomniała także, że uwielbiała Limona za to, jak podchodził do języka angielskiego. – Podziwiałam jego miłość do języka angielskiego, uwielbiałam patrzeć, jak on mówi w tym języku. Słowa traktował jako swoją religię związaną z Szekspirem. Pewnie tam, gdzie jest teraz, spotka wreszcie tego swojego Szekspira i dowie się, kim jest naprawdę – dodała.