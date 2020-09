Tom Cruise nie wysadzi Mostu Pilchowickiego. Zapadła prawomocna decyzja

O sprawie zrobiło się głośno w lipcu, kiedy polski producent potwierdził, że pracuje nad amerykańską produkcją o kryptonimie "Libra" i szuka plenerów z mostami kolejowymi. Nieoficjalnie było wiadomo, że "Libra" to kolejna odsłona "Mission: Impossible". A producentowi spodobał się Most Pilchowicki, który miał być tłem dla sceny katastroficznej.

Szybko zaczęto powtarzać, że "Tom Cruise wysadzi ponad stuletni most" . Konserwator zabytków odniósł się do tego bardzo krytycznie, ale Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, prezentował zupełnie inne zdanie.

"Wysadziliśmy" most na Jeziorze Pilchowickim, żeby Tom Cruise już nie musiał

- Ja bym się nie fiksował, że to jest zabytek. Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową. W sztuce i kulturze ta wartość powstaje tylko wtedy, jeśli jest relacja między obiektem kultury a człowiekiem. Jeśli więc obiekt jest nieużytkowany, niedostępny, to nie ma takiej wartości. Więc to nie jest zabytek – mówił w rozmowie z WP Lewandowski.