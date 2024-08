Top of the Top Festival 2024. Prowadzący zawiedli, na szczęście była też Chylińska

Całe show zaczęło się od ognistego "Are You Gonna Go My Way?" z repertuaru Lenny'ego Kravitza, które na swój sposób (bliski oryginałowi) zinterpretował Krzysztof Zalewski. Potem nadszedł czas na równie energetyczne "Roboty" z jego własnego repertuaru, co oznacza, że drugi dzień festiwalu Top of the Top został otwarty z pazurem.