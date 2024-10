Nowa "Akademia pana Kleksa". W kinach dzieci nie mogły tego zobaczyć

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią reżysera, 3 stycznia 2025 roku w kinach zobaczymy drugą część filmu zatytułowaną "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". "Tak, Kleks to trylogia. Historia jest spójna i już do pewnego stopnia stworzona i napisana. My weszliśmy na plan zdjęciowy i już nagraliśmy dwie części 'Akademii Pana Kleksa'. Druga część jest obecnie w postprodukcji" – twierdzi Kawulski.