Upadek gwiazdy kina. Tak źle jeszcze nigdy nie było

Jeśli 72-letni Liam Neeson czekał na jasny sygnał od widzów, że czas dać sobie spokój z kinem akcji, to w końcu go otrzymał. Podczas premierowego weekendu "Rozgrzeszenie" zarobiło w amerykańskich kinach zaledwie 1,4 mln dolarów (przy średniej wpływów na kino poniżej tysiąca dolarów). Wprawdzie filmy akcji z Neesonem nie są zbyt drogie (najnowszy kosztował około 30 mln dolarów), to i tak finansowe straty będą duże.