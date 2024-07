Van Damme vs. Seagal: publiczne upokorzenie "faceta z kucykiem"

W wywiadzie dla Mail Online Jean-Claude Van Damme zdradził, że od czasu tamtego incydentu w Miami wielokrotnie słyszał nieprzychylne komentarze Seagala pod swoim adresem. "Co mogę na to poradzić? Nie przeszkadza mi, że mnie nie lubi. Nie sądzę, żebym miał z tym jakiś problem. Gdyby ktoś taki jak Beethoven czy Einstein mnie nie lubił, może to by mnie zaniepokoiło. Zresztą Seagal żyje teraz w innej rzeczywistości" - podsumował temat Van Damme.