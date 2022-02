Vega skrytykował "Dziewczyny z Dubaju". Riposta Dody była krótka

Chociaż umoralnianie widzów wychodzi mu różnie, to wie, jak przyciągnąć ich przed ekrany. Vega nadal celnie trafia w masowe gusta, dając widzom pełnowymiarową rozrywkę, pełną akcji, bluzgów, no i oczywiście seksu. Jak słusznie zauważają krytycy, choć reżyser nigdy nie szczędził żadnego z tych elementów w swoim kinie, niewątpliwie wyczuł, że w ostatnim czasie to właśnie seks i namiętność w polskim kinie wzbudza najwięcej emocji i sprzedaje się najlepiej.