W powodzi w 1997 roku straciła dziadka. Aktorka apeluje o pomoc

Wrocław to jedno z miejsc, które najbardziej ucierpiały podczas powodzi w 1997 roku. Pamięta to dokładnie Sylwia Juszczak, która urodziła się i wychowała we wspomnianym mieście. Aktorka na swoim Instagramie podzieliła się tragedią, która 27 lat temu dotknęła jej rodzinę podczas tzw. "powodzi tysiąclecia".