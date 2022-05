Wciąż jeździ bez kasku. Przez 36 lat niczego się nie nauczył

Cruise podczas jednego z wywiadów promujących film powiedział: - Powrót Vala do roli Icemana to wielkie wydarzenie. Jestem szczęśliwy, że znów mogłem pracować z aktorem takiego kalibru. Bardzo cieszyłem się też na ponowne spotkanie filmowych bohaterów. To jeden z moich ulubionych fragmentów filmu. Na pewno najbardziej emocjonalny".