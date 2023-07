Widzowie nie mogą uwierzyć. "To cud, że powstał z tego tak dobry film"

O tym filmie jest głośno od kilkunastu miesięcy. Miłośnicy kina przez długi czas zastanawiali się, co zrodziło się w głowie reżyserki i scenarzystki Grety Gerwig i do jakiej widowni film będzie on adresowany (obraz ostatecznie otrzymał kategorię wiekową PG-13). Teraz możemy już powiedzieć, że pierwsi widzowie są zachwyceni "Barbie".