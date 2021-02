Wielkie rozczarowanie. Kina nie są przygotowane na ponowne otwarcie

Decyzja rządu o możliwości otwarcia kin od 12 lutego zaskoczyła zarówno widzów, jak i branżę. O ile ci pierwsi mają powody do radości, to właściciele kin stoją przed trudną, logistyczną pracą. To już pewne - walentynki spędzimy co najwyżej w kinach studyjnych.

Share

"Na rauszu" jedną z pierwszych premier po otwarciu kin. Źródło: Materiały prasowe