Wielkie święto kina w stolicy. Co zobaczyć podczas 39. Warszawskiego Festiwalu Filmowego?

Chyba największe emocje w widzach co roku wzbudza Konkurs Międzynarodowy. Zobaczymy w nim 15 produkcji z najróżniejszych zakątków globu. Choć każda z nich różni się poruszaną problematyką, to można dostrzec w nich cechy i motywy wspólne, jak chociażby podróż – do lepszego świata czy do wnętrza siebie. O miano najlepszego powalczą takie tytuły, jak np. "Dolina uchodźców" w reż. Anny Fahr, "Przeprawa" Jacqueline van Vugt, "Już cię nie kocham" Zdenka Jiráský’ego, "Czarna skrzynka" Asli Özge czy "Lęk" – polska produkcja w reż. r. Sławomira Fabickiego. Jury i widzowie nie będą mieli łatwego zdania, bo każdy z konkursowych filmów wydaje się równie fascynujący.