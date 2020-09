Wiemy, kto zagra She-Hulk w nowym serialu Marvela!

Serial "She-Hulk" opowie o losach Jennifer Susan Walters - kuzynki Bruce'a Bannera, słynnego Hulka. Fani z niecierpliwością czekają na nowe informacje dotyczące nadchodzącej produkcji. Wiadomo, że dowodzenie nad serialem przejmują kobiety. Scenarzystką jest Dana Schwartz, która dotychczas pracowała nad takimi dokumentami jak "The United States of Detroit" i "Sea Changes".

Kto zagra tytułową rolę w serialu "She-Hulk"?

W głównej roli zobaczymy Tatianę Maslany . Aktorka znana jest z filmu "I że cię nie opuszczę" i serialów "Orphan Black", "Parks and Recreation". Tatiana wcieli się w Jennifer Walters, prawniczkę i kuzynkę Bruce'a Bannera , która stała się taka jak Hulk po transfuzji krwi. W przeciwieństwie do Bannera She-Hulk zachowuje swoją osobowość, kiedy zamienia się w "zieloną".

Serial pojawi się na platformie Disney Plus. Prace nad produkcją mają ruszyć już niedługo. Marvel Studios przygotowuje jeszcze wiele innych seriali dla popularnej platformy. Jeszcze w tym roku na Disney Plus pojawi się "WandaVision". Studio niedawno wznowiło prace nad produkcją "Falcon and the Winter Soldier", które zostały wstrzymane w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Fani nie mogą się również doczekać serialu o Lokim - w roli głównej zobaczymy Toma Hiddlestona.