Witherspoon nie chciała sceny seksu z Wahlbergiem. "To nie było dobre doświadczenie"

- Nie miałam kontroli nad tą sceną - powiedziała, odwołując się do momentu, w którym jej postać miała orgazm. Witherspoon ujawniła w wywiadzie, że poprosiła dublerkę w przypadku intymnych scen. - W scenariuszu nie było sprecyzowane, że tak się stanie, więc myślę, że to było coś, o czym reżyser pomyślał sam, a potem zapytał mnie na planie, czy bym to zrobiła, a ja odmówiłam. To nie było szczególnie wspaniałe doświadczenie - wyznała gwiazda. Reżyserem filmu był James Foley.