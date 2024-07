Wulgarne żarty, śmiałe teksty. Seniorzy z "Gangu Zielonej Rękawiczki" wrócili

Co trzeba zapisać na plus, to śmiałość w tworzeniu dialogów do tej produkcji. Przychodzi policjant Alfred do wróża (Lech Dyblik), łapią za planszą ouija i wychodzi im, że duchy przekazały wiadomość o treści "CHWDP". - Chciałbym wstąpić do policji? - pyta, po czym zapada głęboka cisza.