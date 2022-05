Wygląda jak bestia. Z tego chłopca zrobił się mężczyzna

Bill Skarsgard należy do wieloletniej rodziny, której ojcem jest wybitny szwedzki aktor Stellen Skarsgard. Na pierwszy rzut oka Stellen, oprócz wzrostu (191 cm), nie wyróżnia się niczym szczególnym. Przeciętna uroda, przysadzista sylwetka. Na pierwszy plan się nie nadawał, ale na drugim zrobił w Hollywood imponującą karierę. Ostatnio zagrał Barona Harkonnena w "Diunie", wysokiego rangą członka partii w serialu "Czarnobyl", podstarzałego amanta w musicali "Mamma Mia! Here We Go Again", no i oczywiście wcielił się w postać naukowca Erika Selviga w kilku filmach z uniwersum Marvela.